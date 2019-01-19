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"Это лучший момент в моей жизни": Кано - о победе над Линаресом

&quot;Это лучший момент в моей жизни&quot;: Кано - о победе над Линаресом
13:21 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Мексиканец высказался о результате поединка против экс-соперника Ломаченко.

Мексиканский боксер Пабло Сезар Кано прокомментировал свою победу над представителем Венесуэлы Хорхе Линаресом. Также мексиканец рассказал о своих дальнейших планах.

"Я очень счастлив и доволен собой. Всю карьеру я хотел одержать победу над бойцом такого калибра, как Хорхе Линарес. Что может быть лучше, чем победить таким образом? Сегодня лучший момент в моей жизни. Это большая честь - драться с Линаресом, который являлся трехкратным чемпионом мира.

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Дальнейшие планы? Вероятно, я встречусь с Морисом Хукером. Я мексиканский воин и нахожусь здесь для того, чтобы сражаться с кем угодно", — цитирует Кано BoxingScene.

Напомним, в ночь с 18 на 19 января Кано победил Линареса нокаутом в первом же раунде поединка.

Свой предыдущий бой Линарес провел 12 мая 2018 года против украинца Василия Ломаченко. Этот поединок стал лучшим в 2018 году по версии WBA.

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Бокс, Новости бокса, Пабло Сезар Кано, Хорхе Линарес.
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