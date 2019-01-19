Ломаченко обязали провести бой против Кроллы

Новости спорта: WBA обязала Василия Ломаченко провести защиту титула против обязательного претендента Энтони Кроллы.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала чемпиона в легком весе украинца Василия Ломаченко провести защиту пояса против британского боксера Энтони Кроллы. Ассоциация назначила торги на поединок и обязала представителей боксеров договориться о бое до 4 февраля 2019 года.

Торги на схватку пройдут в Панама-Сити, сообщает boxingscene. Кроме того, издание отмечает, что минимальная сумма предложения составит $150 тысяч, а распределение гонораров составит 75% для чемпиона и 25% для претендента.

Напомним, Василий Ломаченко стал чемпионом WBA в мае 2018 года, когда досрочно остановил Хорхе Линареса. Отметим, британец также владел титулом WBA в легком весе, однако потерял его в бою против того же Линареса. Последний свой поединок Кролла провел 10 ноября 2018 года в Манчестере против Дауда Йордана (победа единогласным решением судей Кроллы, - прим ред.). После боя Энтони вызвал на бой Василия Ломаченко.

Стоит отметить, что Василий Ломаченко нацелен объединить все основные пояса в легком весе и ранее согласился провести бой с чемпионом IBF, который определится в бое-элиминаторе Ричард Комми - Иса Чаниев.