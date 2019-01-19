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"Я просто уничтожу его": Андраде вызвал на бой Головкина

&quot;Я просто уничтожу его&quot;: Андраде вызвал на бой Головкина
14:30 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Чемпион WBO в среднем весе Деметриус Андраде после победы над российским боксёром Артуром Акавовым подчекрнул, что хотел бы побить Геннадия Головкина.

Поединок завершился в двенадцатом раунде — Андраде на протяжении всего поединка действовал более агрессивно и точно, чем соперник, но ни разу не смог отправить Акавова в нокдаун. Однако после очередного пропущенного удара рефери принял решение остановить поединок и победа техническим нокаутом досталась Андраде.

«Сейчас всё, что могу, — просто продолжать уничтожать 15 лучших боксёров дивизиона. После этого им нечего будет мне сказать. Всё, чего хочу, — делать отличные бои, и пусть победит сильнейший.

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Я прекрасно чувствовал себя в этом поединке. Сделал то, что должен был сделать. Я выглядел красиво. Акавов хорошо двигался и использовал пространство ринга. Но мой джеб отлично работал весь вечер. Поставьте передо мной Геннадия Головкина, и я просто уничтожу его!» — приводит слова Деметриуса Андраде BoxingScene.

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Бокс, Новости бокса, Деметриус Андраде, Артур Акавов.
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