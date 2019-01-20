Пакьяо решением судей победил Бронера

Новости спорта: Бой продлился всю дистанцию.

В Лас-Вегасе завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стала титульная встреча в полусреднем весе чемпиона мира по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо и экс-чемпионом мира в четырёх весовых категориях Эдриеном Бронером.

Пакьяо начал поединок достаточно активно, работая первым номером, Бронер же больше рассчитывал на одиночные, силовые удары. В середине встречи филиппинец начал захватывать преимущество. В седьмом и девятом раунде он потряс Бронера затяжными атаками и американец вынужден был спасаться в глухой обороне.

В чемпионских раундах Пакьяо продолжал работу первым номером, но в целом этот отрезок боя выглядел равным. По итогам 12 раундов победа единогласным решением судей досталась Мэнни Пакьяо — 117:111, 116:112. 116:112. Таким образом, филиппинец сохранил титул по версии WBA Regular.