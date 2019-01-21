Бокс. Соса едва победил мексиканца Дельгадильо после нокдауна

Новости спорта: Экс-соперник Ломаченко с трудом победил боксера, занимающего 783-ю строчку мирового рейтинга.

Бывший соперник чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинца Василия Ломаченко американский боксер Джейсон Соса (22-3-4, 15 КО) одержал непростую победу в бою с мексиканцем Мойзесом Дельгадильо (17-19-2, 9 КО), занимавшим до этого боя 783-ю строчку рейтинга BoxRec среди боксеров легкого веса.

Во втором раунде боя Дельгадильо отправил Сосу в нокдаун, а Джейсон ответил ему той же монетой в седьмой трехминутке.

Бой прошел полную 10-раундовую дистанцию, и все трое судей отдали победу Джейсону Сосе со счетом 96:92, 97:91 и 97:91.

Напомним, в Лас-Вегасе завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стала титульная встреча в полусреднем весе чемпиона мира по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо и экс-чемпионом мира в четырёх весовых категориях Эдриеном Бронером.

Пакьяо начал поединок достаточно активно, работая первым номером, Бронер же больше рассчитывал на одиночные, силовые удары. В середине встречи филиппинец начал захватывать преимущество. В седьмом и девятом раунде он потряс Бронера затяжными атаками и американец вынужден был спасаться в глухой обороне.

В чемпионских раундах Пакьяо продолжал работу первым номером, но в целом этот отрезок боя выглядел равным. По итогам 12 раундов победа единогласным решением судей досталась Мэнни Пакьяо — 117:111, 116:112. 116:112. Таким образом, филиппинец сохранил титул по версии WBA Regular.