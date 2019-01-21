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Деревянченко назвал имена желаемых соперников

Деревянченко назвал имена желаемых соперников
13:52 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Украинец надеется вскоре еще раз сразиться за титул чемпиона мира

Украинский боксер Сергей Деревянченко (12-1, 10 КО) прокомментировал предстоящий бой своего бывшего соперника Дэниела Джейкобса с Саулем Альваресом, а также заявил, что хотел бы боксировать с каждым из них. Передает слова украинца Luckypunch.net

- Альварес хочет собрать все пояса, а Джейкобс владеет одним. Этот бой рано или поздно состоялся бы.

- Как Вы думаете, какую тактику выберет Альварес?

- Тяжело сказать какую тактику выберет Альварес, он хорошо работает как первым номером, так и вторым. Предполагаю, что он будет работать первым номером, так как он по габаритам меньше.

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- Чья победа в теории выгодней для Вас?

- В этот бою Альварес – фаворит, но если Джейкобс выберет правильную тактику, шансы уравниваются. Выгодней боксировать с Альваресом, но и реванш у Джейкобса взять хорошо.

Напомним, что Деревянченко в марте проведет бой за звание претендента на пояс IBF.

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Все по теме:

Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса, Сергей Деревянченко, Дэниэл Джейкобс.
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