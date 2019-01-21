Дом Мэнни Пакьяо обокрали

Новости спорта: В дом филиппинского боксера Мэнни Пакьяо пробрались воры.

В дом чемпиона мира по версии WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо пробрались воры, сообщает TMZ. Об инциденте сообщил один из представителей команды Пакьяо, он же и заметил случившееся. О том, кто именно проник в дом Пакьяо в Лос-Анджелесе, пока не сообщается. Неизвестно и то, что именно пропало из дома. Боксёр во время инцидента находился в Лас-Вегасе.

Напомним, что Пакьяо в прошедшие выходные проводил бой с экс-чемпионом мира в четырёх весовых категориях Эдриеном Бронером.

В чемпионских раундах Пакьяо продолжал работу первым номером, но в целом этот отрезок боя выглядел равным. По итогам 12 раундов победа единогласным решением судей досталась Мэнни Пакьяо — 117:111, 116:112. 116:112. Таким образом, филиппинец сохранил титул по версии WBA Regular.