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Дом Мэнни Пакьяо обокрали

Дом Мэнни Пакьяо обокрали
22:05 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: В дом филиппинского боксера Мэнни Пакьяо пробрались воры.

В дом чемпиона мира по версии WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо пробрались воры, сообщает TMZ. Об инциденте сообщил один из представителей команды Пакьяо, он же и заметил случившееся. О том, кто именно проник в дом Пакьяо в Лос-Анджелесе, пока не сообщается. Неизвестно и то, что именно пропало из дома. Боксёр во время инцидента находился в Лас-Вегасе.

Напомним, что Пакьяо в прошедшие выходные проводил бой с экс-чемпионом мира в четырёх весовых категориях Эдриеном Бронером.

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В чемпионских раундах Пакьяо продолжал работу первым номером, но в целом этот отрезок боя выглядел равным. По итогам 12 раундов победа единогласным решением судей досталась Мэнни Пакьяо — 117:111, 116:112. 116:112. Таким образом, филиппинец сохранил титул по версии WBA Regular.

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Бокс, Мэнни Пакьяо, Новости бокса, Бокс новости.
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