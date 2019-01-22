Новости спорта: Мэнни Пакьяо получил серьезную травму в поединке с Бронером.

В бою с Эдриеном Бронером Мэнни Пакьяо повредил роговицу глаза, сообщает BoxingScene.

По информации издания, врач назначил боксеру мазь с антибиотиком, а пока он носит специальную повязку и готовится к еще одному приему у доктора в Ло-Анджелесе.

Сообщается, что Пакьяо мог получить травму в момент, когда Бронер поцарапал его левый глаз перчаткой.

Ожидается, что следующий бой Пакьяо состоится не раньше июля, когда его глаз восстановится. Кроме того, на этой неделе, боксер должен вернуться на Филиппины, чтобы возобновить обязанности сенатора.

Напомним, после победы над Бронером Пакьяо бросил вызов Мейвезер. Однако по некоторой информации, реванша с Мейвезером не будет.