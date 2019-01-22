Линарес вернулся в вес Ломаченко

Новости спорта: Венесуэльцу не хватает физической силы, чтобы выступать в первом полусреднем весе.

Бывший обладатель пояса чемпиона мира в трех весовых категориях Хорхе Линарес, который недавно в первом раунде уступил техническим нокаутом Пабло Сезару Кано, решил возвратиться в легкий вес (до 61,2 кг), заявил матчмейкер компании Golden Boy Promotions Роберто Диас в интервью BoxingScene.

Отмечается, что венесуэлец во время боя с Кано понял, что ему недостает физической силы, чтобы сражаться на равных с более крупными соперниками в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

"Он собирается перейти в легкий вес, где также имеются сильные бойцы и точно будут новые возможности для такого опытного и преданного боксу бойца", - резюмировал Роберто.

До этого Хорхе заявлял, что вернется в легкий вес только ради реваншного поединка с Василием Ломаченко.