Промоутер Мейвезера рассказал о планах американского боксера

Новости спорта: Флойд Мейвезер не хочет проводить еще один бой против Мэнни Пакьяо.

Американский "непобежденный" боксер Флойд Мейвезер отказался отвечать на призыв Мэнни Пакьяо сразится с ним.

"Флойд заинтересован во втором поединке с Мэнни Пакьяо. Хотите верьте, хотите нет, но деньги не все решают в этой жизни. Что еще нужно сделать этому человеку? У него нет мотивации, нет желания снова драться. Он живет лучшей жизнью, путешествует, управляет своими многочисленными бизнесами и тратит с трудом заработанные деньги. В феврале Флойду исполняется 42 года и с него уже достаточно", - заявил промоутер Мейвезера Леонард Эллерби.

В мае 2015 года Флойд Мейвезер победил Мэнни Пакьяо единогласным решением судей. Этот бой стал самым кассовым в истории профессионального бокса.

Напомним, ранее сообщалось, что Мейвезер и Пакьяо встретились на матче Лейкерс - Уорриос.