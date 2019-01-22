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Промоутер Мейвезера рассказал о планах американского боксера

Промоутер Мейвезера рассказал о планах американского боксера
16:32 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Флойд Мейвезер не хочет проводить еще один бой против Мэнни Пакьяо.

Американский "непобежденный" боксер Флойд Мейвезер отказался отвечать на призыв Мэнни Пакьяо сразится с ним.

"Флойд заинтересован во втором поединке с Мэнни Пакьяо. Хотите верьте, хотите нет, но деньги не все решают в этой жизни. Что еще нужно сделать этому человеку? У него нет мотивации, нет желания снова драться. Он живет лучшей жизнью, путешествует, управляет своими многочисленными бизнесами и тратит с трудом заработанные деньги. В феврале Флойду исполняется 42 года и с него уже достаточно", - заявил промоутер Мейвезера Леонард Эллерби.

Пакьяо повредил роговицу глаза

В мае 2015 года Флойд Мейвезер победил Мэнни Пакьяо единогласным решением судей. Этот бой стал самым кассовым в истории профессионального бокса.

Напомним, ранее сообщалось, что Мейвезер и Пакьяо встретились на матче Лейкерс - Уорриос.

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Бокс, Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо, Новости бокса.
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