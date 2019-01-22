"Остались черные синяки": Беринчик рассказал о своих спаррингах с Усиком

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Украинский боксер Денис Беринчик рассказал о драке с чемпионом мира Александром Усиком. По словам спортсмена, ему здорово досталось.

«Были ли с кем-то драки? С Александром Усиком. Ну вспылил я чуть-чуть. Имел неосторожность побоксировать с ним. В итоге Усик дал мне два раза лоу-кик, у меня остались черные синяки как после пистолета», — сказал Беринчик в интервью Зе Интервьюер.

«Ногами дрался, потому что руками мог и убить. Я его просил: «Саня, только не ногами». Он, видимо, «услышал» меня. Вспылили вот, хотел его потушить».

Последним боем Беринчика стал поединок против филиппинца Росеки Кристобаля 22 декабря. Украинец победил техническим нокаутом и завоевал пояс интернационального чемпиона в легком весе по версии WBO International.

Недавно стало известно, что боксер будет одним из судей в новом сезоне «Лиги смеха».