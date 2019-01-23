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"Открытие года": Александр Гвоздик выиграл престижную награду WBC

&quot;Открытие года&quot;: Александр Гвоздик выиграл престижную награду WBC
12:48 Сегодня Телеграф Сегодня

Новости спорта: Украинский боксер одержал в 2018 году две победы и завоевал чемпионский пояс.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) победил в номинации "Открытие года" по версии Всемирного боксерского совета. Напомним по итогам 2018 года. На награду также претендовали Кристофер Росалес, Фрэнклин Манзанилья, Диллиан Уайт, Хосе Рамирес-младший и Реджис Прогрейс.

Призер Олимпиады-2012 в Лондоне в марте сделал первый шаг к заветной мечте, когда в тяжелом поединке победил Мехди Амара и завоевал "временный" титул WBC. Переговоры о бое за полноценный пояс длились долго, но все же сторонам удалось договориться о встрече с канадцем Адонисом Стивенсоном, который владел титулом последние 5 лет! 10-я защита пояса стала для Адониса роковой. Гвоздик эффектным нокаутом победил соперника и стал четвертым действующим чемпионом мира из Украины! А Стивенсон сразу с ринга отправился в госпиталь, где впал в кому, но, к счастью, уже идет на поправку.

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Через несколько дней после победы над Стивенсоном Александру Гвоздику вручили именной чемпионский пояс WBC. На чемпионском поясе теперь красуется фотография Гвоздика и украинский флаг.

 

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Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Адонис Стивенсон.
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