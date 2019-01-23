WBC назвала Усика лучшим боксером 2018 года

Результаты были опубликованы в Инстаграм организации.
Отметим, что лучшим боксёром прошлого года стал абсолютный чемпион в тяжёлом весе украинец Александр Усик, а его соотечественник Александр Гвоздик — открытие года.
Полный список WBC выглядит следующий образом:
Боксёр года — Александр Усик;
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Boxer of 2018 Oleksandr Usyk #WBC #Boxing #wbcbest18 @usykaa
Тренер года — Эдди Рейносо;
Бой года — Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри;
Приз зрительских симпатий — Сауль Альварес;
Проспект года — Тони Йока;
Нокаут года — Александр Усик — Тони Беллью;
Возвращение года — Тайсон Фьюри;
Раунд года — Срисакет Сор Рунгвисаи — Хуан Франсиско Эстрада (12-й раунд);
Открытие года — Александр Гвоздик;
Турнир года — Геннадий Головкин – Сауль Альварес;
Гуманитарная премия — Майки Гарсия;
Самый драматичный бой года — Адонис Стивенсон – Баду Джек.