Скачать
Среда, 23.01.2019
Суд приговорил Роналду к 23 месяцам тюрьмы условно и огромному штрафу
Суд приговорил Роналду к 23 месяцам тюрьмы условно и огромному штрафу
Биатлон: Украина назвала состав на этап Кубка мира в Антхольце
Биатлон: Украина назвала состав на этап Кубка мира в Антхольце
Шахтер начал год с разгромного поражения на сборах в Турции
Шахтер начал год с разгромного поражения на сборах в Турции
Свитолина не сумела пробиться в полуфинал Australian Open
Свитолина не сумела пробиться в полуфинал Australian Open

WBC назвала Усика лучшим боксером 2018 года

WBC назвала Усика лучшим боксером 2018 года
14:42 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Всемирный боксёрский совет (WBC) подвел итоги 2018 года.

Результаты были опубликованы в Инстаграм организации.

Отметим, что лучшим боксёром прошлого года стал абсолютный чемпион в тяжёлом весе украинец Александр Усик, а его соотечественник Александр Гвоздик — открытие года.

Полный список WBC выглядит следующий образом:

"Остались черные синяки": Беринчик рассказал о своих спаррингах с Усиком

Боксёр года — Александр Усик;

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Boxer of 2018 Oleksandr Usyk #WBC #Boxing #wbcbest18 @usykaa

Публикация от World Boxing Council (@wbcboxing)

Тренер года — Эдди Рейносо;

Бой года — Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри;

Приз зрительских симпатий — Сауль Альварес;

Проспект года — Тони Йока;

Усик рассказал, почему согласился боксировать с Гассиевым в Москве
Усик рассказал, почему согласился боксировать с Гассиевым в МосквеЧитать полностью

Нокаут года — Александр Усик — Тони Беллью;

Возвращение года — Тайсон Фьюри;

Раунд года — Срисакет Сор Рунгвисаи — Хуан Франсиско Эстрада (12-й раунд);

Открытие года — Александр Гвоздик;

Турнир года — Геннадий Головкин – Сауль Альварес;

Гуманитарная премия — Майки Гарсия;

Самый драматичный бой года — Адонис Стивенсон – Баду Джек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Александр Гвоздик, WBC, Новости бокса, Александр Усик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Остались черные синяки": Беринчик рассказал о своих спаррингах с Усиком
02 Шахтер начал год с разгромного поражения на сборах в Турции
03 Кардифф Сити сделал заявление о пропавшем Сала
04 Линарес вернулся в вес Ломаченко
05 Свитолина не сумела пробиться в полуфинал Australian Open
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь