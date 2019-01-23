WBC назвала Усика лучшим боксером 2018 года

Новости спорта: Всемирный боксёрский совет (WBC) подвел итоги 2018 года.

Результаты были опубликованы в Инстаграм организации.

Отметим, что лучшим боксёром прошлого года стал абсолютный чемпион в тяжёлом весе украинец Александр Усик, а его соотечественник Александр Гвоздик — открытие года.

Полный список WBC выглядит следующий образом:

Боксёр года — Александр Усик;

Тренер года — Эдди Рейносо;

Бой года — Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри;

Приз зрительских симпатий — Сауль Альварес;

Проспект года — Тони Йока;

Нокаут года — Александр Усик — Тони Беллью;

Возвращение года — Тайсон Фьюри;

Раунд года — Срисакет Сор Рунгвисаи — Хуан Франсиско Эстрада (12-й раунд);

Открытие года — Александр Гвоздик;

Турнир года — Геннадий Головкин – Сауль Альварес;

Гуманитарная премия — Майки Гарсия;

Самый драматичный бой года — Адонис Стивенсон – Баду Джек.