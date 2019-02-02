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Майкл Баффер думал об уходе на пенсию

Майкл Баффер думал об уходе на пенсию
04:05 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта: Майкл Баффер рассказал, как едва не завершил карьеру.

Известный американский ринг-анонсер Майкл Баффер в интервью в шоу «Ak & Barak» на DAZN рассказал, что до того как новый стриминговый сервис DAZN предложил ему сотрудничество, он уже начинал задумываться о завершении своей карьеры конферансье.

«Мне 74 года, и на самом деле я думал о завершении карьеры в конце 2019 года, — признался Баффер. — Потом я стал работать с Эдди Хирном и Matchroom. Мне понравилось работать с этими парнями, и в 2018 году они сказали, что планируют кое-что особенное, и мы скоро это обсудим. Совместный проект DAZN и Matchroom и это эксклюзивное предложение. Так что как только я начал думать об уходе, они вернули меня обратно».

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Баффер также сказал, что с точки зрения поклонника бокса он бы хотел, чтобы DAZN способствовал появлению нового абсолютного чемпиона мира.

«Я бы хотел увидеть бой Канело с Деметриусом Андрейдом или Дэнни Джейкобсом. Две этих возможности в супертяжелом и среднем весах для появления абсолютного чемпиона — это то, что мы хотим увидеть в реальности. Мы хотим увидеть абсолютного чемпиона мира».

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Бокс, Новости бокса, Майкл Баффер.
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