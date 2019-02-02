Ковалев - Альварес: онлайн трансляция боя-реванша

Новости спорта: В ночь с 2 на 3 февраля в США состоится реванш Ковалев - Альварес.

3 февраля в 05:00 по киевскому времени состоится чемпионский бой-реванш в полутяжелом весе по версии WBO между россиянином Сергеем Ковалевым (32-3-1, 28 КО) и колумбийцем Элейдером Альваресом (24-0, 12 КО).

В августе минувшего года в Атлантик-Сити Альварес сумел отобрать у россиянина чемпионский титул, нокаутировав того в 7-м раунде, но спустя полгода соперники вновь встретятся – на этот раз в Далласе (штат Техас, США).

В андеркарте боя Ричард Комми выйдет на ринг против Исы Чаниева, чтобы оспорить вакантный титул IBF в легком весе. Тот самый титул, о котором так мечтает Василий Ломаченко. Вполне вероятно, что победитель боя встретится на ринге с украинским боксером.

Оскар Вальдес готовится защищать свой титул WBO в полулегком весе в бою против претендента Кармине Томмасоне. А экс-претендент на титулы чемпиона мира в двух весовых категориях Диего Магдалено будет боксировать против восходящей звезды дивизиона Теофимо Лопеса.

Украинские телезрители смогут посмотреть трансляции поединков, а также прямые включения из студии "Большого бокса" с ведущим Романом Кадеминым и звездными экспертами в воскресенье, 3 февраля, в 5:00 на телеканале "Интер".

Показ боя, также, проведут «Матч ТВ» и «Матч! Боец».