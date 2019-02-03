Бокс. Головкин подал в суд на бывших менеджеров

Новости спорта: Казахстанский боксер Геннадий Головкин требует компенсацию в размере 3,5 миллиона долларов.

Экс-чемпион мира в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин подал в суд на своих бывших менеджеров Максимилиана и Олега Германов и требует компенсацию в размере 3,5 миллиона долларов. Об этом сообщает американское издание Blast.

"Согласно судебным документам, Головкин утверждает, что Максимилиан и Олег Германы преднамеренно не отчитывались о доходах, брали незаконные комиссии, суммы которых были больше, чем предполагалось, или больше, чем было указано в документах. К тому же они никак не участвовали в организации последних боев Головкина, но, тем не менее, требуют их оплаты.

Он утверждает, что Германы "использовали свои незаконные и незадекларированные отношения с GGG, чтобы получить миллионы долларов в совершенно недопустимых и недобросовестных сборах, а теперь хотят получить еще большую сумму денег", - пишет Blast.

По данным издания, Головкин оценивает свой ущерб в 3,5 миллиона долларов.

"Головкин утверждает, что он оборвал связи с Германами еще в 2017 году, хотя они пытались сделать прибыль на втором бое, который казахстанец провел с мексиканским боксером Саулем "Канело" Альваресом, даже после того, как контракт с ними был разорван.

GGG добивается решения суда, согласно которому его сотрудничество с Германами будет официально расторгнуто. Более того, он считает, что ему должны по крайней мере 3,5 миллиона долларов от их предыдущих сделок", - отмечает Blast.

Отметим, что сотрудничество Головкина с братьями Германами началось в 2006 году. Стороны работали вместе вплоть до первого боя между GGG и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (51-1-2, 35 КО), завершившегося вничью.