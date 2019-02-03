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Бокс. Комми уничтожил Чаниева, Вальдес нокаутировал Томмасоне

Бокс. Комми уничтожил Чаниева, Вальдес нокаутировал Томмасоне
07:21 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: В весе Ломаченко появился новый чемпион мира - Ричард Комми.

Ганиец Ричард Комми (28-2, 25 КО) завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе, нокаутировав во втором раунде российского боксера Ису Чаниева (13-2, 6 КО). За неполных два раунда боя Чаниев успел трижды побывать на помосте ринга.

В другом бою этого вечера чемпион мира по версии WBO в полулегком весе мексиканец Оскар Вальдес (25-0, 20 КО) уверенно защитил свой титул, нокаутировав в седьмом раунде итальянца Кармина Томмасоне (19-1, 5 КО).

Комми хочет провести "взрывной" бой с Ломаченко

Напомним, в главном бою вечера бокса в Техасе Сергей Ковалев проведет бой против Элейдера Альвареса.

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Бокс, Новости бокса, Иса Чаниев, Ричард Комми.
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