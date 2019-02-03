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Оскар Вальдес - Кармине Томмасоне. Видео нокаута

Оскар Вальдес - Кармине Томмасоне. Видео нокаута
08:07 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Мексиканский боксер Оскар Вальдес защитил свой титул WBO в полулегком весе, победив техническим нокаутом Кармина Томмасоне.

Бой прошел в американском городе Фриско (штат Техас).

Первые три раунда прошли с небольшим преимуществом Вальдеса, который оказывал давление на соперника, однако акцентированных попаданий с его стороны не было. В четвертом раунде итальянец дважды побывал в нокдауне, а в самом начале седьмого раунда Томмасоне оказался в тяжелом нокдауне, после которого рефери прекратил продолжение боя.

Иса Чаниев - Ричард Комми. Видео нокаута

 
 
 
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One more look at the finishing shot from Oscar Valdez #AlvarezKovalev2

Допис, поширений Top Rank Boxing (@trboxing)

Таким образом, Вальдес улучшил свою статистику до 25 побед при 0 поражениях. Томмасоне проиграл впервые за 20 боев на профессиональном ринге.

Это первый для мексиканца бой после перелома челюсти, который он получил в августе прошлого года в поединке против Скотта Куигга.

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Бокс, Видео, Нокаут, Новости бокса, Оскар Вальдес - Кармине Томмасоне.
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