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Иса Чаниев - Ричард Комми. Видео нокаута

Иса Чаниев - Ричард Комми. Видео нокаута
07:49 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Ричард Комми досрочно победил Ису Чаниева в бою за звание чемпиона мира IBF в легком весе.

Ганский легковес Ричард Комми нокаутировал своего соперника, представителя России Ису Чаниева.

Поединок состоялся в американском городе Фриско (штат Техас). На кону боя был вакантный титул IBF в легком весе.

Видео боя Ричард Комми - Иса Чаниев

Африканец начал поединок намного активнее своего соперника, что практически сразу принесло свои плоды - Чаниев уже в первом раунде оказался в нокдауне. В начале второго был еще один тяжелый нокдаун, а после третьего падения поединок остановили.

Для Чаниева это поражение стало вторым в 15 боях. 31-летний Комми одержал 28 победу при двух поражениях.

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IBF, Бокс, Видео, Новости бокса, Иса Чаниев, Ричард Комми, Иса Чаниев - Ричард Комми.
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