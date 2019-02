Иса Чаниев - Ричард Комми. Видео нокаута

Ганский легковес Ричард Комми нокаутировал своего соперника, представителя России Ису Чаниева.

Поединок состоялся в американском городе Фриско (штат Техас). На кону боя был вакантный титул IBF в легком весе.

Richard Commey finishes him in the 2nd!!!!! Commey adds to the list of world champions from Accra, Ghana #AlvarezKovalev2 pic.twitter.com/JjhzcN8bAh

— Top Rank Boxing (@trboxing) 3 февраля 2019 г.