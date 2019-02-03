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Ломаченко - Комми: объединительный бой могут отложить

Ломаченко - Комми: объединительный бой могут отложить
10:13 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Поединок Ломаченко - Комми может не состояться в назначенные сроки из-за травмы ганского боксера.

Новоиспеченный обладатель титула IBF в легком весе Ричард Комми получил травму руки во время поединка против россиянина Исы Чаниева.

Бой продолжался всего два раунда, представитель Ганы повредил правую кисть в первом же раунде.

Пока неизвестно, насколько серьезной является травма. Боксеру предстоит пройти обследование и получить заключение врачей насчет своего возвращения в ринг.

Иса Чаниев - Ричард Комми. Видео нокаута

Напомним, в ночь со 2 на 3 февраля ганец завоевал пояс чемпиона мира IBF. Комми называли вероятным соперником украинского чемпиона Василия Ломаченко, который должен провести свой бой 12 апреля.

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IBF, Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Ричард Комми.
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