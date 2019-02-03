Ковалев прокомментировал возможный бой с Гвоздиком

Новости спорта: Ковалев рассказал, почему предпочитает не встречаться с украинцем.

После победы над Элейдером Альваресом Сергей Ковалев прокомментировал их вероятную встречу с чемпионом по версии WBC украинцем Александром Гвоздиком.

"Это спорт. Придется боксировать, будем боксировать. Не хотелось бы конечно. Мы - хорошие товарищи. Тем более Саня только стал чемпионом. И, наверное, он тоже не хочет лишний раз рисковать. Ему тоже хочется заработать денег. С поясом бои продаются намного дороже. Тем более мы у одного менеджера, а есть и другие чемпионы, бои с которыми были интересны всем", - цитирует Ковалева Советский спорт.

Напомним, Сергей Ковалев победил Элейдера Альвареса в поединке за звание чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.