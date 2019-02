Ковалев вернул себе чемпионский пояс WBO, победив Альвареса решением судей

3 февраля во Фриско (время киевское) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок Ковалев - Альварес 2. На кону боя был чемпионский титул колумбийца по версии WBO в полутяжелом весе, который он добыл в первом бою.

Первые раунды проходили в среднем темпе, небольшим преимуществом завладел Ковалев, который методично "обрабатывал" ударами корпус соперника. В 6 раунде чемпион включился и взвинтил темп, рассчитывая, что россиянин устанет. В 7-8 раундах Альварес начал "бомбардировку" мощными ударами, Ковалев умело принимал все в защиту.

Both guys landing punches through 7 #AlvarezKovalev2 pic.twitter.com/vvwhHUWMRe

9-10 раунды прошли в сходной манере: Ковалев удерживал Альвареса на удобной для себя дистанции, а чемпион был нацелен на нокаут. 11 раунд прошел при незначительном преимуществе колумбийца. А вот в 12-м раунде Ковалев сумел даже потрясти соперника встречным ударом.

What do you have #AlvarezKovalev2 scored heading into the final round? pic.twitter.com/tG6wLEfP16

— Top Rank Boxing (@trboxing) 3 февраля 2019 г.