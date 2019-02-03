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Ковалев вернул себе чемпионский пояс WBO, победив Альвареса решением судей

Ковалев вернул себе чемпионский пояс WBO, победив Альвареса решением судей
08:53 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта: Сергей Ковалев в чемпионском бою победил Элейдера Альвареса единогласным решением судей.

3 февраля во Фриско (время киевское) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок Ковалев - Альварес 2. На кону боя был чемпионский титул колумбийца по версии WBO в полутяжелом весе, который он добыл в первом бою.

Первые раунды проходили в среднем темпе, небольшим преимуществом завладел Ковалев, который методично "обрабатывал" ударами корпус соперника. В 6 раунде чемпион включился и взвинтил темп, рассчитывая, что россиянин устанет. В 7-8 раундах Альварес начал "бомбардировку"  мощными ударами, Ковалев умело принимал все в защиту.

Ковалев - Альварес. Видео боя-реванша

9-10 раунды прошли в сходной манере: Ковалев удерживал Альвареса на удобной для себя дистанции, а чемпион был нацелен на нокаут. 11 раунд прошел при незначительном преимуществе колумбийца. А вот в 12-м раунде Ковалев сумел даже потрясти соперника встречным ударом. 

Ковалев сделал выводы после первого боя и ему хватило "бензина" на всю дистанцию поединка. В итоге после 12 раундов единогласным решением судей победил Сергей Ковалев. Счет судей - дважды 116-112, 120-108.

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Бокс, WBO, Новости бокса, Сергей Ковалев, Элейдер Альварес, Сергей Ковалев - Элейдер Альварес.
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