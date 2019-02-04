Бивол хочет провести бой с Ковалевым после Смита

Новости спорта: Дмитрий Бивол рассматривает вариант проведения боя с Ковалёвым.

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол поделился впечатлениями о победе Сергея Ковалёва в бою с Элейдером Альваресом, а также признался, что не исключает встречи с Ковалёвым в будущем.

«Сергей хорошо тактически провёл бой. Конечно, у него есть огрехи с точки зрения выносливости, но он выдержал рисунок боя. Альварес подустал к концу поединка, немного устал и Ковалёв. Но Сергей сумел раскрепоститься и довёл бой до победы.

Конечно, мы рассматриваем Ковалёва в качестве возможного соперника. Но сначала нужно провести бой с Джо Смитом", — приводит слова россиянина ТАСС.

Дмитрий Бивол следующий поединок проведёт 9 марта 2019 года в Вероне (штат Нью-Йорк, США), его соперником станет Джо Смит.