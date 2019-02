Возвращение: Владимир Кличко репостнул твит Формана

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Владимир Кличко сделал репост сообщения легендарного Джорджа Формана, вызвав новую волну обсуждений о своём возвращении на ринг.

«В 1994 году мне было 45 лет, и тогда я был в своём лучшем состоянии в карьере. Я мог драться и думать, наслаждался своими тренировками», – написал Форман, сообщение которого репостнул Кличко. Под этим сообщением в «Твиттере» началось обсуждение вероятности возвращения Кличко.

1994 I was 45 years old I was the best fighter ever I’d been , I could fight and think. And I enjoyed my training https://t.co/ZH87ejI7cA

— George Foreman (@GeorgeForeman) 2 февраля 2019 г.