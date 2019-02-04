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Андре Уорд прокомментировал победу Ковалева

Андре Уорд прокомментировал победу Ковалева
01:22 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Любому сопернику будет трудно победить такого Ковалёва - так считает Андре Уорд.

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Андре Уорд поделился впечатлениями от победы Сергея Ковалёва в поединке с Элейдером Альваресом, отметив, что теперь россиянину стоит задуматься об объединительных поединках.

«После этого боя Ковалёв может выбрать любой вариант. Сейчас ему следует не затягивать со следующим выступлением, организовать объединительный бой и выжать из этого максимум. Не могу сказать, что это было лучшее выступление Сергея за последние 3—4 года, но это один из лучших его боёв за последнее время.

Ковалев вернул себе чемпионский пояс WBO, победив Альвареса решением судей

Он боксировал, как по старой школе. Бадди Макгирт сказал ему просто боксировать. Он использовал опыт из любителей, работал джебом и комбинациями и вернул титул. Любому сопернику будет трудно победить такого Ковалёва", — сказал Уорд в интервью, размещённом на YouTube-канале FightHype.

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