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Хирн: Джошуа получит новый опыт в поединке с Миллером

Хирн: Джошуа получит новый опыт в поединке с Миллером
12:50 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Промоутер считает, что Джошуа нельзя назвать явным фаворитом поединка.

Промоутер британского чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что вероятным соперником его клиента является американец Джаррелл Миллер.

"Я думаю, что Энтони встретится с Миллером, все к этому идет. Уверен, что зрителей ждет интересный бой, это хороший поединок. Было бы здорово провести бой в США. Эй Джей может показать там невероятный бокс.

Я бы не сказал, что Джошуа - явный фаворит боя. Думаю, что поединок будет сложным. Для Энтони это будет новый опыт, новый ринг и все остальное. Не думаю, что будет легко", - приводит слова промоутера Boxing Scene.

Миллер: После победы над Джошуа приглашу его мать на свидание

Ранее сообщалось, что Джошуа и Миллер договорились о бое.

Кроме того, по словам Эдди Хирна, бой Джошуа в апреле могут отменить из-за Уайта.

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Все по теме:

IBF, Бокс, WBO, IBO, WBA, Джошуа, Новости бокса, Эдди Хирн, Джаррелл Миллер.
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