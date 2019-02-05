СМИ: Состояние Адониса Стивенсона продолжает улучшаться

Состояние экс-чемпиона мира в полутяжелом весе Адониса Стивенсона, получившего серьезную травму головного мозга в поединке 1 декабря и перенесшего операцию на головном мозге, после которой он около двух недель провел в реанимации в искусственной коме, продолжает стабильно улучшаться, сообщает сайт французского спортивного телеканала TVA Sports.
В конец прошлого года Стивенсон пришел в сознание, около недели назад он начал вставать на ноги, а в пятницу ему была сделана краниопластика для замещения части черепа, удаленной в ходе декабрьской операции.
Сейчас он уже полностью может выражать свои потребности и посещать уборную самостоятельно.
Напомним, канадца после боя с Гвоздиком ввели в искусственную кому.
Спортсмен уже пришел в себя, но лишь недавно его состояние улучшилось.
Ранее сообщалось о том, что Адонис выразил желание пересмотреть последний раунд своего поединка с украинцем.