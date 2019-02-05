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Амир Хан дал прогноз на бой Ломаченко - Гарсия

Амир Хан дал прогноз на бой Ломаченко - Гарсия
17:10 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта: Василий Ломаченко - лучший боксёр мира, но Майки Гарсия его победит.

Бывший чемпион мира Амир Хан считает обладателя титулов WBA и WBO в лёгком весе Василия Ломаченко лучшим боксёром мира, но заявил, что украинец уступит Майки Гарсие в очном поединке.

«Ломаченко, вероятно, лучший боксёр в мире, лидер рейтинга Р4Р. Он очень талантлив, с кем бы он ни встречался, выглядит так, будто побеждает легко. Он бьёт тяжело, у него хорошие удары, тайминг тоже отличный. Он всесторонне развитый боксёр, очень непредсказуемый и умный.

Бой Ломаченко с Гарсией? Майки – отличный боксёр, особенно в этом весе. Это будет горячий поединок, потому что оба боксера одарённые. Правда, думаю, у Майки немного больше силы. Это бой 50 на 50. Они оба очень техничны. Майки всегда может найти путь к сопернику, а Ломаченко всегда знает, как изменить подход. На самом деле я никогда не думал об этом поединке, потому что парни постоянно скачут по весовым категориям. Но если бой всё же произойдёт, то Майки должен победить.

Вопрос только в том, захочет ли Гарсия вновь опускаться в лёгкий вес после боя со Спенсом. Заинтересует ли его встреча против Ломаченко», — цитирует Хана Xsport со ссылкой на YouTube-канал EsNews.

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Поединок чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе Эррола Спенса-младшего и обладателя титула WBC в лёгкой категории Гарсии состоится 16 марта в Арлингтоне. Бой пройдёт в весовой Спенса.

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Амир Хан, Бокс, Василий Ломаченко, Бокс новости, Майки Гарсия.
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