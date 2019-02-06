Скачать
Среда, 06.02.2019
Динамо огласило заявку на плей-офф Лиги Европы
Динамо огласило заявку на плей-офф Лиги Европы
Ольга Швед - прекрасная жена новичка Селтика (Фото)
Ольга Швед - прекрасная жена новичка Селтика (Фото)
Cостоялся третий международный турнир по кроссфиту Kyiv Battle 2019
Cостоялся третий международный турнир по кроссфиту Kyiv Battle 2019
Сборная Украины сыграет во Львове два матча отбора Евро-2020
Сборная Украины сыграет во Львове два матча отбора Евро-2020

Промоутер Альвареса назвал причины поражения Ковалеву

Промоутер Альвареса назвал причины поражения Ковалеву
01:55 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта: В команде Альвареса были уверены, что Элейдер снова досрочно победит Ковалёва.

Промоутер Ивон Мишель, представляющий интересы экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе Элейдера Альвареса, рассказал о причинах поражения подопечного в поединке с Сергеем Ковалёвым.

«Элейдер забыл, кем он был. В этом есть и наша вина. С тех пор как Ковалёв принял реванш, мы были убеждены в том, что Элейдер очень силён для него, что он справится с Сергеем за несколько раундов. В этом была уверена и вся команда Альвареса. В итоге он забыл, кем он был. Если в первом бою он использовал джеб, скорость и был очень изобретательным, то в реванше он думал лишь о том, чтобы снести Ковалёву голову.

Возвращение: Владимир Кличко репостнул твит Формана

Как бы то ни было, Альварес всё ещё остаётся претендентом на титул. Он принял много ударов в бою, но не был ни разу потрясён, он остался сильным претендентом на пояс», — приводит слова Мишеля BoxingScene.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Бокс новости, Элейдер Альварес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сборная Украины сыграет во Львове два матча отбора Евро-2020
02 Свитолина обошла Коноплянку, впереди - Зинченко
03 Cостоялся третий международный турнир по кроссфиту Kyiv Battle 2019
04 Стало известно, кто станет в воротах Реала в матче с Барселоной
05 Емельяненко проведет следующий бой 4 мая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь