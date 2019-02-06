Тренер Гвоздика: Головкину пора задуматься о завершении карьеры

Новости спорта: Тедди Атлас считает, что Геннадий Головкин не сможет стать лучше, поэтому ему пора уходить из бокса.

Тренер Александра Гвоздика Тедди Атлас высказал свое мнение относительно будущего казахстанского экс-чемпиона Геннадия Головкина.

Специалист считает, что свою лучшую версию боксер уже показал и ему пора задуматься о завершении карьеры.

"Я думаю, Головкину пора задуматься о завершении карьеры. Он уже достаточно заработал. Головкин провел более 400 боев на любительском ринге, он выиграл серебро Олимпиады. Ему 37 или 38 лет, я не думаю, что он сможет стать еще лучше. Как бы там ни было, его лучшие качества уходят.

Ограбили ли его в первом бою с Альваресом? Как по мне - да. Верным ли было решение в реванше? Нет. Наверное, судьи уже не считают джебы. Тем не менее, понятно, что лучшая версия Головкина уходит, она разрушается у нас на глазах. Думаю, он заработал много денег и мы все уже видели лучшего Головкина, сейчас он становится хуже", - цитирует Атласа Boxingnews24.