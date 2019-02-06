WBA вновь перенесла торги за право организовать бой Ломаченко - Кролла

Новости спорта: Торги должны были состояться в Панама-Сити 6 февраля.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) заявила, что в очередной раз – в этот раз окончательно – перенесла торги за право организации чемпионского поединка в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и британцем Энтони Кроллой.

Первоначально тендер должен был состояться 4 февраля, потом дату сместили на 6 февраля, а теперь сообщается, что торги пройдут в Панама-Сити 13 февраля.

Минимальная сумма для тендера была установлена в размере 150 тысяч долларов. Деньги будут разделены в соотношении 75-25 в пользу Ломаченко.

Со слов Василия мы знаем, что он планирует вернуться в ринг 12 апреля и у него два реальных варианта – обязательный претендент по линии WBA Энтони Кролла и ганец Ричард Комми, ставший на выходных чемпионом по версии IBF, но получивший травму.