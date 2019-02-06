Уайлдер: Я готов боксировать с Джошуа

Новости спорта: Деонтей Уайлдер обвинил команду Джошуа в том, что не удалось договориться о бое.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил о готовности встретиться в ринге с обладателем титулов WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа, но только после своего следующего боя с Тайсоном Фьюри.

Американец также обвинил команду Джошуа в том, что переговоры о бое не увенчались успехом.

"Весь мир знает, что я пытался договориться с командой Энтони Джошуа. Я хотел с ним боксировать. Но они продолжают доить фанатов в Великобритании, потому что хотят получить от них все больше и больше денег.

Но после своего следующего поединка я готов встретиться с Энтони. Я всегда к этому готов. В этом дивизионе будет только один чемпион, одно имя, и это - Деонтей Уайлдер", - цитирует Уалдера Stuff.

Ранее Энтони Джошуа заявил, что его команда сделает все возможное, чтобы организовать бой против Уайлдера.