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Стала известна дата следующего боя Усика

Стала известна дата следующего боя Усика
13:32 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Эдди Хирн назвал дату и потенциальных соперников на следующий бой Александра Усика.

Промоутер Александра Усика Эдди Хирн прокомментировал сроки возвращения украинца на ринг. По словам представителя украинца, это произойдет в средине мая, вероятно против супертяжеловеса.

«Вероятно, Усик вернется на ринг 18 мая. Осталось принять окончательное решение о том, будет это бой против Дениса Лебедева, или против представителя хэвивэйта. Я думаю, что он будет драться уже в супертяжелом дивизионе», — цитирует Хирна Boxingnewsonline.net.

Издание сообщает, что поединок Александра Усика должен состояться в Чикаго.

Промоутерская компания Эдди Хирна Matchroom Boxing уже связана с такими супертяжеловесами как Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер. К ним может присоединиться и украинский боец.

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Ранее именно о бое в мае в супертяжелом весе говорил промоутер Александр Красюк.

В своем последнем поединке Александр Усик победил нокаутом Тони Беллью и защитил все свои титулы. Теперь украинец должен стать официальным претендентом на бой с Энтони Джошуа.

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Денис Лебедев, Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Эдди Хирн.
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