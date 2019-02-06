Стала известна дата следующего боя Усика

Новости спорта: Эдди Хирн назвал дату и потенциальных соперников на следующий бой Александра Усика.

Промоутер Александра Усика Эдди Хирн прокомментировал сроки возвращения украинца на ринг. По словам представителя украинца, это произойдет в средине мая, вероятно против супертяжеловеса.

«Вероятно, Усик вернется на ринг 18 мая. Осталось принять окончательное решение о том, будет это бой против Дениса Лебедева, или против представителя хэвивэйта. Я думаю, что он будет драться уже в супертяжелом дивизионе», — цитирует Хирна Boxingnewsonline.net.

Издание сообщает, что поединок Александра Усика должен состояться в Чикаго.

Промоутерская компания Эдди Хирна Matchroom Boxing уже связана с такими супертяжеловесами как Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер. К ним может присоединиться и украинский боец.

Ранее именно о бое в мае в супертяжелом весе говорил промоутер Александр Красюк.

В своем последнем поединке Александр Усик победил нокаутом Тони Беллью и защитил все свои титулы. Теперь украинец должен стать официальным претендентом на бой с Энтони Джошуа.