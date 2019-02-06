Ломаченко ждет результата обследования Комми

Новости спорта: Ганец Ричард Комми вскоре узнает, сможет ли провести бой 12 апреля.

Ганский боксер Ричард Комми, который стал чемпионом мира в легком весе по версии IBF, в четверг узнает результаты обследования, которое должно показать готовность спортсмена выйти в ринг против украинца Василия Ломаченко 12 апреля.

В поединке против россиянина Исы Чаниева ганец повредил руку и теперь его участие в бою против украинского чемпиона находится под вопросом.

У Комми проблема со связкой на правой руке, боксер уже прошел все необходимые процедуры, а в четверг его лечащий врач даст результаты и прогнозы относительно его восстановления.

Если травма Комми окажется серьезной, то Василию Ломаченко придется искать нового соперника. Альтернативным вариантом для украинца считается британец Энтони Кролла, торги по бою с которым состоятся 13 февраля.