Потенциальный соперник Ломаченко повредил руку

Новости спорта: На восстановление Мигелю Берчельту понадобится несколько недель, а ориентировочная дата боя-реванша назначена на 11 мая.

Мексиканский чемпион WBC во втором полулегком весе Мигель Берчельт (35-1, 31 КО) травмировал правую руку во время подготовки к поединку против Франсиско Варгаса (25-1-2, 19 КО), сообщает Boxingscene.com. Бой был назначен на 23 марта в Инглвуде, а на кону был чемпионский титул мексиканца.

В январе 2017 года боксеры встречались, и тогда победил Берчельт, который отобрал у Варгаса чемпионский титул.

Победитель этого боя может подняться в легкий вес и стать возможным противником Василия Ломаченко, владеющего чемпионскими поясами WBA и WBO в легком весе. Этот бой может пройти во второй половине 2019 года.

Ранее Берчельт заявлял, что рассматривает возможность сразиться с Ломаченко.

Следующий бой Ломаченко проведет 12 апреля в Лос-Анджелесе. Украинец будет сражаться с обладателем титула IBF в легком весе Ричардом Комми.

В декабре прошлого года Ломаченко победил Хосе Педрасу (25-2, 12 КО) по единогласному решению судей. Таким образом, укрианец объединил пояса чемпиона мира в легком весе по версии WBA и WBO.