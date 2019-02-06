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Среда, 06.02.2019
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Потенциальный соперник Ломаченко повредил руку

Потенциальный соперник Ломаченко повредил руку
18:25 Сегодня Телеграф sportarena.com Фото: Твиттер

Новости спорта: На восстановление Мигелю Берчельту понадобится несколько недель, а ориентировочная дата боя-реванша назначена на 11 мая.

Мексиканский чемпион WBC во втором полулегком весе Мигель Берчельт (35-1, 31 КО) травмировал правую руку во время подготовки к поединку против Франсиско Варгаса (25-1-2, 19 КО), сообщает Boxingscene.com. Бой был назначен на 23 марта в Инглвуде, а на кону был чемпионский титул мексиканца.

В январе 2017 года боксеры встречались, и тогда победил Берчельт, который отобрал у Варгаса чемпионский титул.

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Победитель этого боя может подняться в легкий вес и стать возможным противником Василия Ломаченко, владеющего чемпионскими поясами WBA и WBO в легком весе. Этот бой может пройти во второй половине 2019 года.

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Ранее Берчельт заявлял, что рассматривает возможность сразиться с Ломаченко.

Следующий бой Ломаченко проведет 12 апреля в Лос-Анджелесе. Украинец будет сражаться с обладателем титула IBF в легком весе Ричардом Комми.

В декабре прошлого года Ломаченко победил Хосе Педрасу (25-2, 12 КО) по единогласному решению судей. Таким образом, укрианец объединил пояса чемпиона мира в легком весе по версии WBA и WBO.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Мигель Берчельт.
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