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Бокс. Ковалев может провести бой с Бетербиевым

Бокс. Ковалев может провести бой с Бетербиевым
06:06 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Промоутер Ковалева рассказала о перспективах боя своего подопечного с Артуром Бетербиевым.

Кэти Дува, промоутер чемпиона мира WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева (33-3-1, 28 КО), сообщила, что с большой долей вероятности в следующем бою ее клиент будет объединять пояса против обладателя титула IBF Артура Бетербиева (13-0, 13 КО).

"У нас есть соглашение с Top Rank и мне сказали, что Бетербиев также подписал с ними контракт, так что это облегчает организацию такого объединительного поединка. Сергей давно хотел этого боя, и есть большая вероятность, что он состоится", - приводит слова Кэти Дувы BoxingScene.

Промоутер Альвареса назвал причины поражения Ковалеву

Напомним, что 3 февраля Сергей Ковалев вернул себе титул WBO в полутяжелом весе, нокаутировав колумбийца Элейдера Альвареса. Встреча, проходившая в Техасе, продолжалась 12 раундов. Судейским решением единогласно победу одержал Ковалев — 116:112, 116:112, 120:108.

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Бокс, WBO, Новости бокса, Сергей Ковалев, Элейдер Альварес, Ковалев – Альварес, Сергей Ковалев - Элейдер Альварес.
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