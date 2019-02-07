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Назван вероятный соперник Гвоздика

Назван вероятный соперник Гвоздика
07:36 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Дуду Нгумбу может поспорить с Александром Гвоздиком за титул чемпиона.

Чемпион полутяжелого веса по версии WBC Александр Гвоздик может провести первую защиту титула в поединке с французским боксером Дуду Нгумбу.

По информации ESPN именно он может поспорить с украинцем за титул.

Нгумбу провел 46 боев, из которых 8 раз терпел поражение. В последнем бою боксер одержал победу над Йоанном Конголо решением судей в мае 2018 года.

Климас рассказал о следующих боях Ковалева и Гвоздика

Поединок должен состояться в Филадельфии.

 
 
 
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Official camp started. @teddy_atlas

Публикация от Oleksandr”The Nail”Gvozdyk (@alex_gvozdyk)

Напомним, свой первый титул Александр Гвоздик выиграл в бою с Адонисом Стивенсоном, нокаутировав соперника.

Тем временем, Гвоздик уже начал подготовку к следующему бою.

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