Назван вероятный соперник Гвоздика

Новости спорта: Дуду Нгумбу может поспорить с Александром Гвоздиком за титул чемпиона.

Чемпион полутяжелого веса по версии WBC Александр Гвоздик может провести первую защиту титула в поединке с французским боксером Дуду Нгумбу.

По информации ESPN именно он может поспорить с украинцем за титул.

Нгумбу провел 46 боев, из которых 8 раз терпел поражение. В последнем бою боксер одержал победу над Йоанном Конголо решением судей в мае 2018 года.

Поединок должен состояться в Филадельфии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Official camp started. @teddy_atlas Публикация от Oleksandr”The Nail”Gvozdyk (@alex_gvozdyk) 4 Фев 2019 в 6:01 PST

Напомним, свой первый титул Александр Гвоздик выиграл в бою с Адонисом Стивенсоном, нокаутировав соперника.

Тем временем, Гвоздик уже начал подготовку к следующему бою.