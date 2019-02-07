Назван вероятный соперник Гвоздика

Чемпион полутяжелого веса по версии WBC Александр Гвоздик может провести первую защиту титула в поединке с французским боксером Дуду Нгумбу.
По информации ESPN именно он может поспорить с украинцем за титул.
Нгумбу провел 46 боев, из которых 8 раз терпел поражение. В последнем бою боксер одержал победу над Йоанном Конголо решением судей в мае 2018 года.
Поединок должен состояться в Филадельфии.
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Напомним, свой первый титул Александр Гвоздик выиграл в бою с Адонисом Стивенсоном, нокаутировав соперника.
Тем временем, Гвоздик уже начал подготовку к следующему бою.