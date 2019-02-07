"Я никогда не пил кофе": Майк Тайсон рассказал о своем детстве

Новости спорта: Легендарный и скандальный боксер Майк Тайсон рассказал некоторые подробности из детства.

Легендарный американский боксер Майк Тайсон рассказал, что в детстве перепробовал много наркотиков.

"Я никогда не пил кофе, даже не пробовал. Заходил в Starbucks, но брал только чай с пончиком. Моя жена пьет кофе, а я нет. Я столько наркотиков перепробовал, что кофе не оказывала бы никакого эффекта.

Впервые попробовал наркотики еще ребенком, лет в 10-11. Я курил и выпивал. Когда вырос, попробовал кислоту.

Когда я побил Тревора Бербика, я много пил. Ничего не принимал только во время подготовки к бою, а после превращался в животное", - сказал Тайсон в гостях у комментатора UFC Джо Рогана.