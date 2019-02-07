Турнир WWFC 14: друзья МакГрегора едут в Украину

Новости спорта: 2 марта в киевском Дворце спорта состоится главное событие украинского спорта этой весной - первый в 2019 году турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 14.

В главном поединке представитель легендарной команды SBG Ireland, друг и спарринг-партнер Конора МакГрегора – ирландец Блейн О'Дрисколл (6-2) поборется за титул чемпиона WWFC в легчайшем весе (до 57 кг) против киевлянина Теймура Рагимова (7-1).

Еще один боец из команды Конора МакГрегора – Николай Гроздев сразится с белорусом Эдуардом Лазарович. Секундировать ему приедет экс-боец UFC Артем Лобов, который в декабре посещал с дружественным визитом церемонию WWFC Awards 2018.

«Команда Конора МакГрегора очень заинтересована привозить своих бойцов в Украину для участия в наших турнирах», – завил вице-президент лиги WWFC Денис Перч.

Участник турнира WWFC 14 Николай Гроздев в спарринге с Конором МакГрегором

Посмотреть эту публикацию в Instagram Rounds with the Greatest Of All Time Публикация от Nikolay Grozdev (@grozdevnikolay) 1 Окт 2018 в 2:09 PDT

Лига WWFC ожидает приезда многих болельщиков из Ирландии на турнир WWFC 14. Тем более, что в свое время Конор МакГрегор дал понять, что один ирландец в поле не воин: «Если один из нас идет на войну, мы все идем воевать!».

Напомним, Конор МакГрегор стал бренд-амбассадором ТМ Parimatch – генерального партнера лиги WWFC. Есть большая вероятность, что «легенда ММА» в этом году посетит турниры лиги WWFC, чтобы поддержать своих друзей и спарринг-партнеров.

Кроме Теймура Рагимова и Блейна О'Дрисколла, хедлайнерами турнира станут белорус Михаил Одинцов и представительница Чехии Магдалена Сормова, которые на турнире WWFC 14 проведут чемпионские поединки.

В общем, состоится десять зрелищных боев, в том числе – три за титул чемпиона мира. Участники – лучшие бойцы из Украины, Франции, Ирландии, Чехии, Беларуси и других стран.

Полный файткард турнира WWFC 14

Main Card

Блейн О'Дрисколл (6-2; Ирландия) – Теймур Рагимов (7-1; Украина)

Эва Дуарте (4-1; Франция) – Магдалена Сормова (6-1, Чехия)

TBA – Михаил Одинцов (12-2; Беларусь)

Prelimenary Card

TBA – Светлана Гоцик (11-4; Украина)

TBA – Кирилл Горобец (7-1; Украина)

Early Prelims

Артем Мисак (4-1; Украина) – Иван Дзябенко (6-1; Украина)

Николай Гроздев (0-0; Ирландия) – Эдуард Лазаревич (3-0; Беларусь)

Анатолий Жураковский (2-0; Украина) – Арман Есаян (4-1; Украина)

Станислав Хмилковський (1-2; Украина) – Евгений Бова (7-8-1; Украина)

TBA – TBA

Отметим, лига WWFC вошла в ТОП-20 лучших мировых промоушенов по данным независимого статистического портала Fight Matrix. За 2018 год лига WWFC поднялась на 14 позиций и стала одним из самых быстрых по темпам роста ММА-промоушеном мира.

2 марта, киевский Дворец Спорта.

Трансляция – НТН.

Билеты и прямая трансляция в HD-качестве – wwfc.ua