Владимир Кличко стал "Новатором года"

Новости спорта: Легендарный боксер Владимир Кличко стал лауреатом престижной немецкой премии.

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко стал победителем престижной немецкой премии – DDW «Новатор года». Как сообщают немецкие СМИ, награда будет вручена украинцу 9 мая на торжественной церемонии в Экономическом клубе Дюссельдорфа.

«Его карьерный путь в качестве создателя жизненной философии «Управление вызовами» и разработчика метода «F.A.C.E. the Challenge» иллюстрирует способность активно стимулировать изменения, - объяснили свой выбор организаторы. – Хотя даже «первая фаза жизни» Владимира Кличко, выросшего из простого украинского мальчика в самого успешного боксера супертяжелого веса всех времен (комбинированный рейтинг) – это история успеха, поскольку такие перипетии редкость. Уникальные спортивные достижения многократного чемпиона мира по боксу и его старшего брата Виталия сопровождались образцовым моральным духом, социальным обязательством и очень успешным предпринимательским самоуправлением. Все вместе – сумма трофеев.

Еще в 2016-м году украинец совместно с университетом Санкт-Галлена запустили учебный курс, готовя руководителей и менеджеров к профессиональным и личным вызовам во все более сложном и быстром мире. Он поделился своими мыслями и наработками с широкой публикой, издав книгу «Управление вызовами». А его метод может действительно помочь всем, позволяя активировать собственную силу воли и энергию, чтобы решать сложные профессиональные задачи. Глобальная суть метода в улучшении мира.