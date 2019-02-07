Месси исключил из рациона говядину, свинину, мучные и молочные продукты

Доктор Лионеля Месси Джулиано Позер поделился подробностями новой диеты футболиста, которая помогла ему избавиться от рвоты. Новый рацион помог аргентинцу еще в 2013 году, а теперь врач рассказал его секреты.
Итак, из рациона Месси полностью исключили продукты, которые человеческий организм плохо воспринимает - муку, дрожжи и рафинированную пшеницу, которая есть в пасте, пицце и белом хлебе.
Кроме того, футболист забыл, что такое свинина, говядина, моллюски и молочные продукты. Месси не употребляет алкоголь и газировку, вместо чего аргентинцу позволили употреблять натуральными продуктами, минеральной водой и южноамериканским настоем, богатым кофеином и мате.
По словам Позера, для мышц основными продуктами являются овощи, сезонные фрукты и минеральная вода.
"Нужно сократить потребление обработанных продуктов или продуктов, загрязненных пестицидами, антибиотиками, лекарствами", – цитирует доктора The Sun.
Помимо диеты Позер призвал Месси провести над собой эмоциональную работу и заняться психотерапией.
Напомним, что в матче против Реала в полуфинале Кубка Испании Месси вышел на поле во втором тайме, так как, по словам тренера, чувствовал дискомфорт.