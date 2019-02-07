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Месси исключил из рациона говядину, свинину, мучные и молочные продукты

Месси исключил из рациона говядину, свинину, мучные и молочные продукты
09:52 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Лионель Месси изменил рацион, чтобы избавиться от проблем со здоровьем.

Доктор Лионеля Месси Джулиано Позер поделился подробностями новой диеты футболиста, которая помогла ему избавиться от рвоты. Новый рацион помог аргентинцу еще в 2013 году, а теперь врач рассказал его секреты.

Итак, из рациона Месси полностью исключили продукты, которые человеческий организм плохо воспринимает - муку, дрожжи и рафинированную пшеницу, которая есть в пасте, пицце и белом хлебе.

Кроме того, футболист забыл, что такое свинина, говядина, моллюски и молочные продукты. Месси не употребляет алкоголь и газировку, вместо чего аргентинцу позволили употреблять натуральными продуктами, минеральной водой и южноамериканским настоем, богатым кофеином и мате.

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По словам Позера, для мышц основными продуктами являются овощи, сезонные фрукты и минеральная вода.

"Нужно сократить потребление обработанных продуктов или продуктов, загрязненных пестицидами, антибиотиками, лекарствами", – цитирует доктора The Sun.

Помимо диеты Позер призвал Месси провести над собой эмоциональную работу и заняться психотерапией.

Напомним, что в матче против Реала в полуфинале Кубка Испании Месси вышел на поле во втором тайме, так как, по словам тренера, чувствовал дискомфорт.

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Питание, ФК Барселона, Лионель Месси, Сборная Аргентины, Футбол.
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