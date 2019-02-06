Скачать
Среда, 06.02.2019
Биатлон. В Кэнморе сократят дистанцию индивидуальных гонок
Биатлон. В Кэнморе сократят дистанцию индивидуальных гонок
Конор Макгрегор стал амбассадором украинской букмекерской компании Parimatch
Конор Макгрегор – новый бренд-амбассадор Parimatch
Динамо проиграло Нью-Ингленд Революшн (Видео)
Динамо проиграло Нью-Ингленд Революшн (Видео)
Теннис. Украина проиграла Швеции в матче Кубка Федерации
Теннис. Украина проиграла Швеции в матче Кубка Федерации

Барселона приняла решение по Неймару

Барселона приняла решение по Неймару
19:51 Сегодня Телеграф footballua.tv

Новости спорта: В СМИ ходили слухи о возможном возвращении Неймара в Барселону.

По информации многих источников, игрок ПСЖ неоднократно связывался с руководством «блаугранас», дабы оповестить о своем желании вернуться.

Беря во внимание весь резонанс сложившейся ситуации, президент Барселоны Жозеп Бартомеу решил развеять все слухи:

- Я ни разу не обсуждал это ни с самим Неймаром, ни с его отцом. Он не звонил мне по поводу возвращения в Барселону. Никто не звонил.

Барселона сыграет с Реалом в особенных футболках

Барселона - Реал: Месси сам примет решение, играть ли ему в матче
Барселона - Реал: Месси сам примет решение, играть ли ему в матчеЧитать полностью

Мы готовимся к следующему сезону, и Неймара нет в наших планах. Речь идет об игроке ПСЖ, и я не думаю, что ПСЖ хочет расстаться с таким футболистом.

Добавим, что сегодня, шестого февраля, Барселона и Реал померяются силами в первом матче полуфинала Кубка Испании.

Напомним, что в преддверии Эль-Класико тренер Барселоны Эрнесто Вальверде с уважением отнесся к Реалу. По мнению специалиста, мадридский клуб существенно прибавил по ходу сезона.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо - Нью-Инглэнд Революшн: Видео онлайн-трансляция матча
02 Гран-при Формулы-1 в Мексике может быть закрыт
03 Промоутер Альвареса назвал причины поражения Ковалеву
04 Свитолина обошла Коноплянку, впереди - Зинченко
05 Барселона сыграет с Реалом в особенных футболках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь