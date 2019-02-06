Барселона приняла решение по Неймару

Новости спорта: В СМИ ходили слухи о возможном возвращении Неймара в Барселону.

По информации многих источников, игрок ПСЖ неоднократно связывался с руководством «блаугранас», дабы оповестить о своем желании вернуться.

Беря во внимание весь резонанс сложившейся ситуации, президент Барселоны Жозеп Бартомеу решил развеять все слухи:

- Я ни разу не обсуждал это ни с самим Неймаром, ни с его отцом. Он не звонил мне по поводу возвращения в Барселону. Никто не звонил.

Мы готовимся к следующему сезону, и Неймара нет в наших планах. Речь идет об игроке ПСЖ, и я не думаю, что ПСЖ хочет расстаться с таким футболистом.

Добавим, что сегодня, шестого февраля, Барселона и Реал померяются силами в первом матче полуфинала Кубка Испании.

Напомним, что в преддверии Эль-Класико тренер Барселоны Эрнесто Вальверде с уважением отнесся к Реалу. По мнению специалиста, мадридский клуб существенно прибавил по ходу сезона.