Барселона сыграет с Реалом в особенных футболках

На футболках игроков "Барселоны" фамилии будут продублированы на китайском языке в связи с наступившим Новым годом по китайскому календарю. Об этом каталонцы сообщили на своем аккаунте в twitter.

"Эта среда будет очень особенной... Фамилии игроков "Барсы" будут продублированы на китайском, чтобы отпраздновать китайский Новый год", - говорится в сообщении.

#ElClásico this Wednesday is going to be very special... The Barça players will wear their names in Chinese to celebrate the #ChineseNewYear

为庆祝中国新年,明晚的国家德比红蓝军团将身披印有中文名字的球衣 pic.twitter.com/vGTJLrXgRl

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 5 февраля 2019 г.