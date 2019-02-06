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Барселона - Реал: Месси сам примет решение, играть ли ему в матче

Барселона - Реал: Месси сам примет решение, играть ли ему в матче
15:19 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: У Лионеля Месси все еще есть шанс принять участие в матче против Реала.

Нападающий Барселоны Лионель Месси может сыграть в первом матче полуфинала Кубка Испании с мадридским Реалом, сообщает Mundo Deportivo.

Месси, который избежал мышечной травмы, сам примет решение, играть ли ему против Реала. Звездный аргентинец получил незначительное повреждение в матче 22-го тура Примеры против Валенсии (2:2).

В текущем сезоне на счету Лео 27 матчей за Барселону во всех турнирах, где он забил 29 мячей и отдал 17 результативных передач.

Примера. Дубль Месси спас Барселону от поражения от Валенсии

Напомним, что первый матч полуфинала Кубка Испании Барселона — Реал состоится в среду, 6-го февраля, в 22:00 по киевскому времени, а посмотреть матч Вы сможете здесь.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Барселона - Реал, Новости футбола.
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