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Джейкобс: Это будет самый большой бой в моей карьере

Джейкобс: Это будет самый большой бой в моей карьере
11:18 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта: Два чемпиона мира в среднем весе Джейкобс - Альварес встретятся 4 мая.

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Дэниел Джейкобс высказался о поединке с обладателем титулов WBC и WBA Саулем Альваресом, который пройдёт 4 мая в Лас-Вегасе (США).

«Я очень рад, что этот бой пройдёт в Лас-Вегасе. Я дебютировал там в 2007 году, но не боксировал там почти девять лет. Cамый большой бой в моей карьере — это прекрасный повод вернуться под софиты T-Mobile Arena и выступить перед множеством людей.

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Альварес — чемпион, он дрался с лучшими, поэтому для меня большая честь встретиться с ним, и, конечно, это прекрасный бой для фанатов. Но кон поставлено моё наследие. Однажды я хочу стать членом Залом славы, и победа в этом бою приведёт меня туда", — цитирует Джейкобса BoxingScene.

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