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Альварес зовет Ковалева на третий бой

Альварес зовет Ковалева на третий бой
12:22 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта: Элейдер Альварес хочет третий бой с Ковалёвым после недавнего поражения.

Элейдер Альварес намерен провести с чемпионом WBO в полутяжёлом весе Сергеем Ковалёвым третий поединок.

«Это был не мой вечер. Я признаю, что пытался его нокаутировать, в этом был мой план, но у меня не получилось. Я хотел задосрочить его до 12-го раунда. У меня есть несколько недель на отдых, которые позволят мне поговорить с моими тренерами и менеджерами, чтобы понять, куда мне лучше двигаться.

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Я хочу встретиться с Ковалёвым снова. Я выиграл в первом бою, а он выиграл во втором. Я должен чётко заявить, что, во-первых, я планирую продолжать боксировать, потому что мне 34 года, и время уходить на пенсию ещё не пришло. А во-вторых, я доказал, что могу стать чемпионом вновь», — цитирует Альвареса BoxingScene.

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