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Бокс. Сауль Альварес отказался от пояса WBA во втором среднем весе

Бокс. Сауль Альварес отказался от пояса WBA во втором среднем весе
22:35 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Чемпион WBC и WBA в среднем весе мексиканец Сауль Альварес отказался от титула WBA Regular во втором среднем весе, который теперь стал вакантным.

Об этом сообщает Boxingnews24. Альварес завоевал этот пояс в декабре, нокаутировав британца Рокки Филдинга в третьем раунде.

Следующий бой Сауля состоится 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, где его соперником станет чемпион IBF в среднем весе Дэниел Джейкобс.

В издании добавили, что такой шаг Альвареса был предсказуем, так как в ином случае WBA оказывала бы на него большое давление из-за защиты пояса.

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У организации WBA есть два титула во втором среднем весе — «регулярный» и «супер». Первый стал вакантным после того, как от него отказался Альварес, вторым владеет Каллум Смит.

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Бокс, Сауль Альварес, WBA, Новости бокса.
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