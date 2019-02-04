Рейтинг BoxRec: Ломаченко и Усик остаются в топ-10

Авторитетный специализированный портал BoxRec опубликовал новый рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P).
В первую десятку рейтинга попали двое украинцев – абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик и обладатель титулов WBA/WBO в легком весе Василий Ломаченко, сообщает Klitschko-brothers.com.
Ломаченко расположился на четвертой строчке, а Усик занимает шестую позицию.
Лидирует в рейтинге мексиканец Сауль Альварес, сместивший американца Теренса Кроуфорда. Чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа поднялся с 9-го на 5-е место. Американец Эррол Спенс-младший, который раньше вообще не находился в десятке лучших, занял 7-ю позицию. Это же касается и британца Каллума Смита с американцем Шоном Портером, которые смогли ворваться в ТОП-10.
ТОП-10 рейтинга боксеров Pound-for-pound по версии BoxRec:
1. Сауль Альварес (Мексика)
2. Теренс Кроуфорд (США)
3. Геннадий Головкин (Казахстан)
4. Василий Ломаченко (Украина)
5. Энтони Джошуа (Великобритания)
6. Александр Усик (Украина)
7. Эррол Спенс-младший (США)
8. Каллум Смит (Великобритания)
9. Шон Портер (США)
10. Мигель Берчельт (Мексика).
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