Рейтинг BoxRec: Ломаченко и Усик остаются в топ-10

Новости спорта: Ломаченко и Усик - в ТОП-10 нового рейтинга BoxRec вне зависимости от весовой категории.

Авторитетный специализированный портал BoxRec опубликовал новый рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P).

В первую десятку рейтинга попали двое украинцев – абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик и обладатель титулов WBA/WBO в легком весе Василий Ломаченко, сообщает Klitschko-brothers.com.

Ломаченко расположился на четвертой строчке, а Усик занимает шестую позицию.

Лидирует в рейтинге мексиканец Сауль Альварес, сместивший американца Теренса Кроуфорда. Чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа поднялся с 9-го на 5-е место. Американец Эррол Спенс-младший, который раньше вообще не находился в десятке лучших, занял 7-ю позицию. Это же касается и британца Каллума Смита с американцем Шоном Портером, которые смогли ворваться в ТОП-10.

ТОП-10 рейтинга боксеров Pound-for-pound по версии BoxRec:

1. Сауль Альварес (Мексика)

2. Теренс Кроуфорд (США)

3. Геннадий Головкин (Казахстан)

4. Василий Ломаченко (Украина)

5. Энтони Джошуа (Великобритания)

6. Александр Усик (Украина)

7. Эррол Спенс-младший (США)

8. Каллум Смит (Великобритания)

9. Шон Портер (США)

10. Мигель Берчельт (Мексика).

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