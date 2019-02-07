Амир Хан отреагировал на переход Усика в супертяжелый вес

Новости спорта: Амир Хан отреагировал на возможный переход Александра Усика в следующий вес.

Британский боксёр Амир Хан проанализировал возможный переход в супертяжёлый вес абсолютного чемпиона в первом тяжёлом весе Александра Усика.

"Думаю, он будет слишком мал в этом дивизионе. Считаю, он должен оставаться в своём весе, но, возможно, там небольшие гонорары. Может быть, он поднимается в тот вес, где есть деньги. Мы все боксируем ради больших чеков. Думаю, Усик верит, что в боях против Уайлдера, Фьюри, Джошуа будут большие деньги. Но я считаю его слишком малым в весе и размерах. Знаю, что Усик обладает хорошими навыками, но как он будет справляться с большим парнем?

Усик спарринговал с Кличко, чтобы почувствовать, что такое супертяжи, как это боксировать с большим сильным парнем. Наверное, тогда он и принял решение о переходе в другой вес. Посмотрим, что из этого получится", – сказал Хан YouTube-каналу EsNews.