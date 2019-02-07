Промоутер назвал вероятных соперников Усика для дебюта в супертяжах

Новости спорта: Украинский чемпион Александр Усик готов встретиться с Александром Поветкиным, Джозефом Паркером и Луисом Ортисом.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик выйдет в ринг 18 мая в США. Дебют украинца в супертяжелом весе может состояться против Джозефа Паркера, Александра Поветкина или Луиса Ортиса. Об этом рассказал сопромоутер Усика Эдди Хирн.

Сам промоутер предпочел бы для украинца соперника попроще для первого боя в супертяжах.

"Все выглядит так, что следующий бой состоится 18 мая в США. Что касается соперников, то мы рассматриваем Поветкина, Паркера и Ортиса. Посмотрим, кто хочет выйти в ринг с Усиком. Он готов драться с Ортисом, Паркером, Поветкиным – со всеми этими парнями.

Лично мне не хотелось бы, чтобы он встречался с такими ребятами в своем первом поединке в супертяжах, но он хочет. Я бы хотел, чтобы он встретился с кем-то попроще, но он требует именно их. Наверное, поэтому его любят люди", - сказал Хирн в интервью для YouTube-канала FightHype.com.