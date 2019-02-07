Скачать
Четверг, 07.02.2019
Биатлон: где и когда смотреть гонки 7 февраля
Биатлон: где и когда смотреть гонки 7 февраля
Кубок Федерации. Ястремская сыграет против эстонки Контавейт
Кубок Федерации. Ястремская сыграет против эстонки Контавейт
Павелко избран в Исполком УЕФА
Павелко избран в Исполком УЕФА
Сборная Украины заняла 30 место в новом рейтинге ФИФА
Сборная Украины заняла 30 место в новом рейтинге ФИФА

Промоутер назвал вероятных соперников Усика для дебюта в супертяжах

Промоутер назвал вероятных соперников Усика для дебюта в супертяжах
19:09 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Украинский чемпион Александр Усик готов встретиться с Александром Поветкиным, Джозефом Паркером и Луисом Ортисом.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик выйдет в ринг 18 мая в США. Дебют украинца в супертяжелом весе может состояться против Джозефа Паркера, Александра Поветкина или Луиса Ортиса. Об этом рассказал сопромоутер Усика Эдди Хирн.

Сам промоутер предпочел бы для украинца соперника попроще для первого боя в супертяжах.

Усик может провести бой в супертяжах с Поветкиным

Гассиев все еще хочет провести реванш с Усиком

"Все выглядит так, что следующий бой состоится 18 мая в США. Что касается соперников, то мы рассматриваем Поветкина, Паркера и Ортиса. Посмотрим, кто хочет выйти в ринг с Усиком. Он готов драться с Ортисом, Паркером, Поветкиным – со всеми этими парнями.

Лично мне не хотелось бы, чтобы он встречался с такими ребятами в своем первом поединке в супертяжах, но он хочет. Я бы хотел, чтобы он встретился с кем-то попроще, но он требует именно их. Наверное, поэтому его любят люди", - сказал Хирн в интервью для YouTube-канала FightHype.com.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Александр Поветкин, Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Барселона - Реал 1:1 события матча
02 Биатлон. Расписание трансляций этапа Кубка мира в Кэнморе
03 Барселона приняла решение по Неймару
04 Биатлон: где и когда смотреть гонки 7 февраля
05 Слова Вальверде после матча Барселона - Реал
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь